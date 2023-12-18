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18:48, 18 декабря 2023Россия

Еще 32 бойца ЧВК «Вагнер» получили удостоверения ветерана боевых действий

Бойцам ЧВК «Вагнер» вручили удостоверения ветерана боевых действий

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

В Едином центре поддержки еще 32 бойцам частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» вручили удостоверения ветерана боевых действий. Об этом сообщила председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева, говорится в поступившем «Ленте.ру» пресс-релизе.

В мероприятии участвовали статс-секретарь — заместитель министра промышленности и торговли России Виктор Евтухов, старший вице-президент — директор по внешним связям «Промсвязьбанка» Вера Подгузова, руководитель Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Евгений Стружак, депутат Госдумы Владимир Шаманов и вице-адмирал Николай Михеев.

Главный документ ветерана СВО позволяет получать военным все льготы и выплаты. По словам Цивилевой, удостоверение получили уже 450 сотрудников ЧВК «Вагнер».

Также она рассказала, что фонд еженедельно собирает и передает документы о выдаче таких удостоверений в Министерство обороны России. Цивилева отметила, что сейчас на рассмотрении ведомства более трех тысяч комплектов документов. «Готовые удостоверения ветерана боевых действий министерство в рамках соглашения передает нам для вручения их в региональных филиалах», — сообщила председатель фонда «Защитники Отечества».

Ранее бойцы ЧВК «Вагнер» вместе со священником провели круглый стол в Омском государственном университете (ОмГУ). На круглом столе они обсуждали вопросы спецоперации на Украине и семейные ценности. Бойцы ЧВК рассказали студентам о важности чтения подвигов героев «не только последнего столетия, но и всего тысячелетия».

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      Анастасия Яланская
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