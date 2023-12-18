Евросовет рассмотрит вопрос о помощи Украине в начале 2024 года

Евросовет может обсудить вопрос выделения Украине 50 млрд евро 1 февраля

Возможную дату рассмотрения Евросоветом вопроса о выделении Украине 50 миллиардов евро назвал глава Европейского совета Шарль Мишель, сообщает ТАСС. По данным источника, это может произойти не в январе, как анонсировалось ранее, а 1 февраля 2024 года.

«Внеочередной саммит ЕС по пересмотру многолетнего бюджета пройдет 1 февраля. Чтобы утвердить помощь Украине, нам нужно еще немного времени, чтобы убедить Венгрию», — цитирует Мишеля агентство.

Он уточнил, что во время саммита речь будет идти не только об Украине, но и о миграции и других программах.

Ранее глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС должен рассмотреть еще один план помощи Украине на случай, если не получится согласовать выделение 50 миллиардов евро.

