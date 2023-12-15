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17:45, 15 декабря 2023Мир

В ЕС заявили о необходимости еще одного плана помощи Украине

Фон дер Ляйен: ЕС нужно придумать альтернативные варианты помощи Украине

Фото: Johanna Geron / Reuters

Евросоюз (ЕС) должен рассмотреть еще один план помощи Украине на случай, если не получится согласовать выделение 50 миллиардов евро. О такой необходимости заявила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, передает Reuters.

Глава ЕК допустила, что страны ЕС могут не прийти к единогласному решению по вопросу финансирования нужд Киева. Именно поэтому, по ее мнению, стоит проработать «альтернативные решения».

Тем временем Совет Европы отложил решение вопроса использования замороженных активов России. Предложенный Еврокомиссией механизм использования замороженных активов России «приняли к сведению». Лидеры стран объединения признали, что инициатива позволит направлять прибыль от заблокированных активов Центробанка «на поддержку Украины» и «ее восстановление и реконструкцию».

В свою очередь, Международный валютный фонд 11 декабря одобрил выделение очередного транша для Украины на сумму 900 миллионов долларов. Это последний транш Киеву от фонда в текущем году. В 2024 году страна надеется на получение 5,4 миллиарда долларов.

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