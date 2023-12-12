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02:05, 12 декабря 2023Мир

Пообещали помочь, но без денег. Главы МИД стран ЕС не договорились о выделении Украине 500 миллионов евро на вооружения

Боррель: транш на €500 млн из Европейского фонда мира для Киева не разблокирован

Фото: Pixabay

Министры иностранных дел стран Европейского союза (ЕС) пообещали поддерживать Украину, но не смогли договориться о выделении нового транша Киеву на 500 миллионов евро из Европейского фонда мира на поставки оружия. Об этом сообщил глава евродипломатии Жозеп Боррель.

Новый транш Киеву из Европейского фонда мира пока не разблокирован. Подавляющее большинство министров заявили, что сейчас не время сокращать поддержку Украины

Жозеп Боррельглава евродипломатии

Он выразил надежду, что консенсуса в этом вопросе удастся достичь на саммите ЕС 14-15 декабря. Там также будут обсуждаться вопросы предсказуемого и долгосрочного финансирования Украины и предоставление военной помощи.

Ранее Боррель сообщал, что Еврокомиссия предложила странам ЕС предоставить Украине «продвинутые гарантии безопасности», а также нарастить военную помощь.

В свою очередь, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба посетовал, что Евросоюз пока не готов принять решение ни по одному из вопросов, касающихся его страны.

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27 ноября 2023

МВФ выделил Киеву новый транш на 900 миллионов долларов

В свою очередь Международный валютный фонд 11 декабря одобрил выделение очередного транша для Украины на сумму 900 миллионов долларов. Об этом говорится в заявлении на сайте МВФ.

Сегодня МВФ завершил обзор расширенного соглашения в рамках механизма расширенного финансирования для Украины, что позволило властям получить доступ к сумме, эквивалентной примерно 900 миллионов долларов США, которые будут направлены на бюджетную поддержку

МВФ

Pаместитель исполнительного директора Украины в МВФ Владислав Рашкован уточнил, что средства пойдут на покрытие дефицита госбюджета республики на 2023 год. Его слова приводит Forbes.ua.

Это последний транш Киеву от фонда в текущем году. В 2024 году страна надеется на получение 5,4 миллиарда долларов.

Также стало известно, что Евросоюз передаст Украине дополнительные 1,5 миллиарда евро до конца декабря 2024 года. Об этом сообщила представитель Еврокомиссии Ана Писонеро.

Еврокомиссия планирует собрать с активов ЦБ России для Киева 15 миллиардов евро

Еврокомиссия планирует собрать с активов Центробанка России до 15 миллиардов евро на поддержку Украины, пишет газета Financial Times.

Во вторник Брюссель предложит оградить прибыль от замороженных активов РФ в ЕС, стремясь в конечном итоге собрать до 15 миллиардов евро для Украины

Financial Times

По данным издания, сначала ЕК предложит направлять средства на отдельные счета, а потом передавать в бюджет Евросоюза, выделенный на оказание помощи Киеву.

В материале указывается, что странам ЕС потребуется единогласно поддержать план и дальнейшие шаги по его реализации, прежде чем Украина сможет получить эти деньги.

11 декабря официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер заявил, что европейские страны договорились об использовании доходов от замороженных российских активов. Утвердить предложение комиссии и высокого представителя Еврокомиссии Жозепа Борреля об иммобилизации доходов от активов Центрального банка России планируют во вторник, 12 декабря. Страны объединения намерены направить налог на прибыль с замороженных российских средств для помощи Украины.

В июне сообщалось, что страны Европы планируют зарабатывать на замороженных активах три миллиарда евро в год. В первом квартале 2023 года доход от процентных ставок по российским активам, которые хранятся у бельгийского депозитария Euroclear, составил около 1750 миллионов евро.

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24 марта 2023

На Западе заговорили о возможном сокращении помощи Евросоюза Украине

Издание Financial Times заявило, что опасения президента Украины Владимира Зеленского о прекращении поддержки республики со стороны США и Европейского Союза могут сбыться. Как отметил научный сотрудник Немецкого фонда Маршалла в Брюсселе Джейкоб Киркегаард, республика больше не рассматривается как вопрос национальной безопасности, имеющий первостепенное значение для ЕС, НАТО или Соединенных Штатов.

Поставки уже начали сокращаться. Так, Украина получила от Евросоюза 480 тысяч единиц снарядов вместо обещанного одного миллиона за 2023 год.

Представители ЕС признавали, что не смогут обеспечить Украину миллионом артиллерийских снарядов к марту 2024 года. В случае провала сроков поставок, Европейский союз допускает, что закупит боеприпасы вне блока.

Газета The Wall Street Journal писала, что военные склады и арсеналы армий членов ЕС, опустошенные помощью Украине, вызывают тревогу у командующих армиями в странах Евросоюза. Эта тревога усиливается по мере дистанцирования США от продолжения военной и финансовой поддержки Киева.

В материале издания отмечалось, что оставшихся запасов боеприпасов «не хватит для возможного военного конфликта» на территории Европы, поэтому западные правительства будут сконцентрированы на их восполнении, нежели на данном Киеву обещании поставить миллион 155-миллиметровых снарядов.

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      Марина Совина
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