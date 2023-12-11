Евросоюз оставил заблокированным новый транш Украине

Боррель: новый транш военной помощи Украине остается заблокированным в Евросоюзе

Решение по новому траншу военной помощи Украине остается заблокированным в Евросоюзе, сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. Его цитирует РИА Новости.

Речь идет уже о восьмом транше финансирования Киева из Европейского фонда мира. При этом Боррель понадеялся, что решение по нему будет принято на саммите ЕС 14-15 декабря. Также на нем могут принять решение по сумме в пять миллиардов евро для Украины на 2024 год.

«Сейчас не время ослаблять поддержку Украины, напротив — сейчас время ее усиливать», — добавил дипломат.

Ранее Боррель сообщал, что Еврокомиссия предложила странам ЕС предоставить Украине «продвинутые гарантии безопасности», а также нарастить военную помощь.

В свою очередь, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба посетовал, что Евросоюз пока не готов принять решение ни по одному из вопросов, касающихся его страны.