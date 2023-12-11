Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:17, 11 декабря 2023Мир

Евросоюз оставил заблокированным новый транш Украине

Боррель: новый транш военной помощи Украине остается заблокированным в Евросоюзе
Жозеп Боррель

Жозеп Боррель. Фото: Ognen Teofilovski / Reuters

Решение по новому траншу военной помощи Украине остается заблокированным в Евросоюзе, сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. Его цитирует РИА Новости.

Речь идет уже о восьмом транше финансирования Киева из Европейского фонда мира. При этом Боррель понадеялся, что решение по нему будет принято на саммите ЕС 14-15 декабря. Также на нем могут принять решение по сумме в пять миллиардов евро для Украины на 2024 год.

«Сейчас не время ослаблять поддержку Украины, напротив — сейчас время ее усиливать», — добавил дипломат.

Ранее Боррель сообщал, что Еврокомиссия предложила странам ЕС предоставить Украине «продвинутые гарантии безопасности», а также нарастить военную помощь.

В свою очередь, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба посетовал, что Евросоюз пока не готов принять решение ни по одному из вопросов, касающихся его страны.

Что думаешь? Оцени!
      Антон Похиляк
      Обсудить
      Последние новости

      Минобороны рассказало об экспериментах США в лабораториях на Украине. Там изучали коронавирусы и миграцию летучих мышей

      В Израиле заявили о приближении переломного момента в секторе Газа

      Две российские закуски вошли в список ста самых отвратительных блюд мира

      Польские протестующие с помощью фуры перегородили дорогу на Украину

      В США демократа уличили в попытках тайно прекратить дело об импичменте Байдена

      Депутаты польского сейма выдвинул кандидатуру Туска на пост премьер-министра

      В нового президента Аргентины кинули бутылку на параде после инаугурации

      Стали известны детали новых санкций ЕС в отношении российской нефти

      Российский боец рассказал об экономии ВСУ на дронах

      В Минобороны рассказали о применении умных бомб

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости