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18:23, 9 декабря 2023Мир

На Западе предупредили Киев о возможности лишиться помощи США и ЕС

На Западе предупредили, что Киев может лишиться помощи США и ЕС

Фото: Commander in Chief of the Ukrainian Armed Forces via Telegram / Reuters

Опасения президента Украины Владимира Зеленского о прекращении поддержки республики со стороны США и Европейского Союза (ЕС) могут сбыться. Такое предупреждение содержится в материале Financial Times.

Как отмечается, сильнее всего Украину беспокоит то, что вопрос поддержки Киева со стороны США и ЕС «превратился в политическую разменную монету по обе стороны Атлантики».

В то время, когда Украина отчаянно нуждается в долгосрочной финансовой и военной помощи, решимость двух ее самых важных спонсоров оказалась под вопросом, говорится в статье.

«Украина больше не является чем-то особенным. Она больше не рассматривается как вопрос национальной безопасности, имеющий первостепенное значение для ЕС, НАТО или Соединенных Штатов», — заявил изданию научный сотрудник Немецкого фонда Маршалла в Брюсселе Джейкоб Киркегаард.

Ранее 9 декабря официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова с иронией отреагировала на призыв жены президента Украины Елены Зеленской к Западу не прекращать оказывать помощь Украине. «Брендовые бутики в преддверии зимних праздников заждались своих постоянных клиентов с Украины», — отметила дипломат.

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      Игорь Дмитров
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