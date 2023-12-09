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16:37, 9 декабря 2023Мир

Захарова с иронией отреагировала на призыв Зеленской к Западу не бросать Украину

Захарова с иронией отреагировала на призыв Зеленской к Западу помогать Украине

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова с иронией отреагировала на призыв жены украинского президента Елены Зеленской к Западу не бросать Украину. Комментарий дипломата размещен в ее Telegram-канале.

«Елена Зеленская в интервью телеканалу BBC попросила Запад продолжить оказывать помощь Украине. А то брендовые бутики в преддверии зимних праздников заждались своих постоянных клиентов с Украины», — отметила Захарова.

Ранее Елена Зеленская обратилась к западным партнерам Украины и призвала их продолжать поддержку республики. По ее словам, замедление темпов оказания помощи представляет для Украины смертельную опасность: «Нам очень нужна помощь. Проще говоря, мы не можем просто устать от этой ситуации, потому что, если мы устанем, значит мы умрем. Если мир устанет, нас оставят умирать».

7 декабря сообщалось, что законопроект о выделении помощи Украине, Израилю и Тайваню не прошел процедурное голосование в Сенате Конгресса США. Уточняется, что демократы, выдвинувшие инициативу, не набрали нужного количества голосов.

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      Игорь Дмитров
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