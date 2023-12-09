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13:32, 9 декабря 2023Бывший СССР

«Если мир устанет, нас оставят умирать» Зеленская призвала Запад продолжать поддержку Украины

Елена Зеленская попросила страны Запада не прекращать помогать Киеву

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Жена украинского лидера Елена Зеленская обратилась к западным партнерам Украины и призвала их продолжать поддержку республики. С таким призывом она выступила в интервью «Би-би-си».

По ее словам, замедление темпов оказания помощи представляет для Украины смертельную опасность.

Нам очень нужна помощь. Проще говоря, мы не можем просто устать от этой ситуации, потому что если мы устанем, значит мы умрем. Если мир устанет, нас оставят умирать.

Елена Зеленскаяпервая леди Украины

Отношение мирового сообщества к Украине изменилось

Журналисты «Би-би-си» подтверждают, что отношение Запада к Украине изменилось. В частности, теперь под угрозой срыва оказалась поддержка Вашингтона.

По данным издания, именно США больше всех помогали Украине — было подсчитано, что на ноябрь 2023 года Вашингтон передал Киеву 46,3 миллиарда долларов на вооружение. На втором месте оказалась Германия, которая потратилась в 2,5 раза меньше (18,1 миллиарда долларов).

Фото: Yves Herman / Reuters

«Нам очень больно видеть признаки того, что страстное желание помочь может угаснуть», — заключила первая леди Украины.

Для Украины финансирование необходимо не только для того, чтобы продолжать боевые действия. Бывший премьер-министр республики Николай Азаров предупредил, что без помощи США на Украине начнутся проблемы с социальными выплатами.

У США заканчиваются деньги для Украины

7 декабря стало известно, что законопроект о выделении помощи Украине, Израилю и Тайваню не прошел процедурное голосование в Сенате Конгресса США. Уточняется, что демократы, выдвинувшие проект, не набрали нужного количества голосов.

Фото: Thomas Peter / Reuters

Координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что США не в состоянии давать Украине какие-либо гарантии насчет продолжения помощи.

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Также Кирби заявил, что у Соединенных Штатов осталось несколько недель, после чего ресурсы на помощь Украине будут исчерпаны.

Очевидно, что мы очень обеспокоены этим вопросом. У нас осталось еще несколько недель

Джон КирбиКоординатор Белого дома по стратегическим коммуникациям

Тем не менее США продолжают поддерживать Киев. 7 декабря стало известно, что Белый дом выделит новую помощь военно-промышленному комплексу (ВПК) Украины. Отмечается, что меры направлены не только на расширение сотрудничества США и Украины и ее обеспечение средствами, требующимися для успехов на поле боя в краткосрочной перспективе, но и для поддержки долгосрочного экономического восстановления и обороны Украины.

По мнению Джона Кирби, если США сейчас перестанут давать Украине деньги, потом им придется помогать союзникам по НАТО кровью.

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      Варвара Кошечкина
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