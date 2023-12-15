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07:30, 15 декабря 2023Экономика

В Европе отложили вопрос использования замороженных активов России

Совет Европы принял к сведению предложения о доходах от замороженных активов РФ

Фото: Bocharov Denis / news.ru / Global Look Press

Совет Европы отложил решение вопроса использования замороженных активов России. Соответствующее решение опубликовано на сайте Европейского совета.

Предложенный Еврокомиссией механизм использования замороженных активов России «приняли к сведению». Лидеры стран объединения признали, что инициатива позволит направлять прибыль от заблокированных активов Центробанка «на поддержку Украины» и «ее восстановление и реконструкцию». Также в ходе саммита главы стран-членов ЕС попросили об увеличении финансирования европейского фонда мира, из которого предоставляется военная помощь Украине.

Ранее Еврокомиссия (ЕК) утвердила механизм налогообложения прибыли от замороженных активов России. По словам замглавы Еврокомиссии по европейским ценностям и транспарентности Веры Юровой, речь идет об «иммобилизации доходов» от таких средств. В Европе будут аккумулировать деньги на отдельных счетах в депозитариях. Однако для дальнейшего использования необходимо новое обсуждение и новое решение Совета ЕС, которое потребует согласия всех 27 стран-членов сообщества.

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Согласно подсчетам Мадрида, прибыль от российских активов, замороженных в странах ЕС, может принести Киеву от 15 миллиардов до 17 миллиардов евро к 2027 году. Однако у ряда послов ЕС возникли сомнения по поводу методики расчета этих цифр.

В октябре глава российского Минфина Антон Силуанов пообещал зеркальный ответ недружественным странам на использование доходов, полученных от инвестирования замороженных российских активов. «У нас же тоже заморожены деньги, которые причитаются по нашим облигациям, обязательствам перед партнерами из недружественных стран, и они заморожены тоже. Тогда мы так же будем поступать и в этом случае», — пояснил он.

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      Вячеслав Агапов
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