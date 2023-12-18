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05:00, 18 декабря 2023Из жизни

Состоятельный предприниматель попросил кастрировать его

Кадр: Mistress Marley / The Sun.com

Нью-йоркская доминатрикс, использующая псевдоним госпожа Марли, утверждает, что один из клиентов попросил кастрировать его. Об этом сообщает издание The U.S. Sun.

По словам Марли, большую часть заработка ей приносит так называемая финансовая доминация. Клиенты с этим фетишем готовы платить ей деньги просто так и не хотят ничего взамен. Встречаются и более сложные запросы. Некоторые покупают фотографии ступней, кто-то хочет поговорить с Марли по Skype, причем она должна демонстративно игнорировать их или издеваться над ними. Один клиент попросил его кастрировать и получил отказ. Еще одна категория просьб, с которой девушка не хочет иметь дела, связана с шантажом.

Клиенты, по словам Марли, делятся на два типа. Некоторые мужчины желают, чтобы она полностью контролировала их жизнь и финансы. Другие — состоятельные предприниматели и топ-менеджеры, которые привыкли всеми командовать. Они обращаются к ней, чтобы оказаться в необычной для себя роли и снова почувствовать, каково это, когда ни за что не отвечаешь и ни на что не влияешь.

Это щекочет им нервы, особенно если они думают про себе: А что, если об этом узнает семья или друзья? Что я отправляю деньги какой-то женщине в интернете? К этому в общем-то все и сводится

госпожа Марлидоминатрикс
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По словам доминатрикс, один из клиентов прислал ей сразу 10 тысяч долларов (около 900 тысяч рублей), хотя она ничего для него не делала. Это был самый крупный платеж в ее карьере.

Ранее сообщалось о суде над 45-летним Мариусом Густавсоном по прозвищу «Евнуходел», который увлекался экстремальной модификацией тела. По версии следствия, он заработал на кастрациях и отрезании пенисов не менее 200 тысяч фунтов стерлингов (23 миллиона рублей)

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      Олег Парамонов
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