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12:16, 18 декабря 2023Интернет и СМИ

Снявший одно из последних шоу с Жириновским комик раскрыл его «предсказание»

Комик Воронин заявил, что Жириновский в его шоу «предсказал» начало спецоперации

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Популярный российский стендап-комик и автор шоу «Мне смешно» Филипп Воронин раскрыл «предсказание», которое бывший лидер ЛДПР Владимир Жириновский озвучил на съемках его проекта. О том, что он снял одно из последних интервью с политиком, юморист рассказал в видео, опубликованном на YouTube-канале «Макарена».

Воронин назвал выпуск шоу «Мне смешно» с участием Жириновского последним его интервью. «Это был ноябрь 2021 года. Вы сейчас скажете, что Жириновский предсказал все», — пояснил он.

Комик заявил, что во время съемки выпуска Жириновский сказал, что скоро начнется спецоперация, однако этот фрагмент убрали при монтаже. «Я вырезал одну фразу, потому что не понял, к чему он ее сказал. Я вообще не понял, она просто вылетела из него на пятой минуте съемки», — сказал он.

Юморист отметил, что при монтаже он несколько раз пытался понять, о чем говорил Жириновский. «Конкретики никакой не было, но потом все стало понятно», — заключил Воронин.

Ранее в сети распространили предсказание Жириновского о кризисе на Ближнем Востоке, который, по его мнению, может перерасти в войну между Израилем и Ираном.

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      Олег Давыдов
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