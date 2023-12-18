В НАСА зафиксировали крупнейшую вспышку на Солнце

Phys.org: зафиксирована крупнейшая солнечная вспышка с 2017 года

Телескоп НАСА зафиксировал крупнейшую за последние годы солнечную вспышку, которая временно нарушила радиосвязь на Земле. Об этом сообщается на сайте Phys.org.

Крупную вспышку сопровождал всплеск радиоизлучения, который вызвал двухчасовые радиопомехи в некоторых частях США и других освещенных Солнцем частях мира. В NOAA (Национальное управление океанических и атмосферных исследований США) заявили, что это была самая крупная вспышка, начиная с 2017 года.

В настоящее время ученые наблюдают за породившей вспышку областью солнечных пятен и анализируют возможность выброса солнечной плазмы, также известной как корональный выброс массы, в сторону Земли. Это может привести к геомагнитной буре, которая, в свою очередь, способна нарушить передачу высокочастотных радиосигналов в более высоких широтах и ​​вызвать полярные сияния.

В настоящее время Солнце приближается к пику своего 11-летнего солнечного цикла, который выражается в увеличении количества солнечных пятен. Максимальная активность солнечных пятен прогнозируется на 2025 год.