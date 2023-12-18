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16:12, 18 декабря 2023Наука и техника

В НАСА зафиксировали крупнейшую вспышку на Солнце

Phys.org: зафиксирована крупнейшая солнечная вспышка с 2017 года
СюжетВспышки на солнце:

Фото: NASA / AP

Телескоп НАСА зафиксировал крупнейшую за последние годы солнечную вспышку, которая временно нарушила радиосвязь на Земле. Об этом сообщается на сайте Phys.org.

Крупную вспышку сопровождал всплеск радиоизлучения, который вызвал двухчасовые радиопомехи в некоторых частях США и других освещенных Солнцем частях мира. В NOAA (Национальное управление океанических и атмосферных исследований США) заявили, что это была самая крупная вспышка, начиная с 2017 года.

В настоящее время ученые наблюдают за породившей вспышку областью солнечных пятен и анализируют возможность выброса солнечной плазмы, также известной как корональный выброс массы, в сторону Земли. Это может привести к геомагнитной буре, которая, в свою очередь, способна нарушить передачу высокочастотных радиосигналов в более высоких широтах и ​​вызвать полярные сияния.

В настоящее время Солнце приближается к пику своего 11-летнего солнечного цикла, который выражается в увеличении количества солнечных пятен. Максимальная активность солнечных пятен прогнозируется на 2025 год.

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      Александр Еникеев
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