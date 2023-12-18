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11:27, 18 декабря 2023Силовые структуры

ФСБ задержала начальника самарского главка МЧС по подозрению в коррупции

Главу самарского ГУ МЧС Бойко задержали по подозрению в вымогательстве у коллег

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

В Самаре сотрудники ФСБ совместно с коллегами из МВД и Следственного комитета задержали главу Главного управления (ГУ) МЧС России по Самарской области, генерал-майора Олега Бойко. Об этом сообщает Baza.

В настоящее время силовики проводят обыски по шести адресам. Самого задержанного сегодня должны доставить в Москву.

По предварительным данным, Бойко требовал часть денег от своих подчиненных, которые те незаконно получали при проверках пожарной безопасности. Речь может идти о десятках миллионов рублей, уточняет издание.

Ранее Басманный суд Москвы арестовал главу ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Олега Волынкина по делу о коррупции на три миллиона рублей.

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      Олеся Мицкевич
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