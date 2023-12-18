ФСБ задержала россиянина за подготовку теракта против главы предприятия ОПК

В Ижевске ФСБ предотвратила теракт против руководителя предприятия ОПК

В Ижевске ФСБ предотвратила теракт против руководителя предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России.

Сотрудники спецслужбы задержали 33-летнего россиянина. По заданию Украины он готовил теракт против одного из руководителей оборонно-промышленного предприятия Удмуртской Республики. Мужчина планировал использовать самодельное взрывное устройство: у него изъяли компоненты для изготовления СВУ и средства связи с перепиской с украинскими кураторами.

По факту произошедшего возбуждено дело по части 1 статьи 30, части 2 статьи 205 («Приготовление к террористическому акту») и части 2 статьи 205.5 («Участие в деятельности террористической организации») УК РФ.

Ранее стало известно, что российские силовики нашли в Волновахском районе Донецкой народной республики (ДНР) тайник с секретными документами Службы безопасности Украины (СБУ).