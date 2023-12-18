Ответ младшей сестры на вопрос о новогоднем подарке заставил девушку нервничать

Девушка рассказала на развлекательном портале Reddit о том, как спросила младшую сестру, какой подарок та хотела бы получить на Рождество, и узнала о ней неожиданный факт. Автор публикации призналась, что открытие встревожило ее и заставило понервничать.

По словам девушки, она полагала, что ее 15-летняя сестра захочет получить на праздник нечто вроде подарочного сертификата. Однако поначалу подросток попросила у нее дорогой подарок, а затем заявила, что хотела бы получить набор аксессуаров, состоящий из искусственных ушей, лап и хвоста.

«Она объяснила, что некоторые ее друзья — фурри, и она этим заинтересовалась. Она сказала, что пока ей не нужен полноценный костюм животного, потому что он слишком дорогой, однако, возможно, когда-нибудь он у нее появится», — добавила автор поста.

По словам автора поста, ей не нравится эта субкультура и она не хотела бы, чтобы сестра этим увлекалась. Кроме того, их родители крайне консервативны и религиозны, поэтому у сестры могут возникнуть серьезные проблемы из-за нового увлечения. Вместе с тем автор поста допустила, что сестра могла просто подшутить над ней.

В комментариях пользователи порекомендовали девушке вручить сестре на Рождество подарочный сертификат, как она и задумывала. Некоторые также предупредили, что фурри-культура тесно связана с сексуальными фетишами и не подходит для подростков.

Ранее другая пользовательница Reddit поделилась историей о том, как она зашла в интернет, чтобы узнать о прошлом семьи, и наткнулась на неожиданный факт. Девушка выяснила, у ее прабабушки были проблемы с законом.