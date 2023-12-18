Полковник Макгрегор: Зеленский лишает украинцев жизни вместо заключения мира

Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что президент Украины Владимир Зеленский тратит западные деньги вместо проведения переговоров о прекращении конфликта с Россией. Об этом он написал в социальной сети X.

Макгрегор напомнил, что Зеленский «потратил миллиарды» на продолжение конфликта с Россией после того, как мирное соглашение было близко к заключению.

«Мы знаем, что украинцы потеряли 500 тысяч человек, может быть, больше. Первая мировая война унесла жизни 116 516 американцев. Этого достаточно, чтобы уничтожить любую страну», — упрекнул Зеленского эксперт.

Ранее военный признал, что Запад спровоцировал Россию начать спецоперацию на Украине. «Для русских нет никакой стратегической выгоды в продвижении вглубь Украины или угрозе Восточной Европе, это абсурд», — отметил он.