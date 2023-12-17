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22:25, 17 декабря 2023Мир

В США заявили о вынуждении России начать спецоперацию на Украине

Полковник Макгрегор: Запад вынудил Россию начать спецоперацию на Украине

Фото: Игорь Надеждин / «Лента.ру»

Бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор на своей странице в соцсети X (бывший Twitter) отметил, что у России нет целей полностью захватить Украину, а также признал, что начать специальную военную операцию (СВО) ее спровоцировал Запад.

«Для русских нет никакой стратегической выгоды в продвижении вглубь Украины или угрозе Восточной Европе, это абсурд. У них никогда не было таких намерений», — заявил он.

По его словам, к нынешней ситуации на Украине привели провокационные действия западных государств в отношении Москвы.

Ранее Макгрегор выразил мнение, что без помощи со стороны США Киев не сможет выстоять даже месяц. Он добавил, что на Украине может произойти ситуация, схожая с ситуацией в Афганистане после вывода американских войск.

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      Марина Совина
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