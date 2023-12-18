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08:22, 18 декабря 2023Мир

Израиль назвал общее число погибших в Газе солдат

ЦАХАЛ: число погибших в Газе израильских военных достигло 126 человек
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Rizek Abdeljawad / Global Look Press

Общее число погибших в секторе Газа израильских солдат достигло 126 человек. Об этом пишет Times of Israel со ссылкой на Армию обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Как уточнили журналисты, в боях в секторе Газа смертельные ранения получили еще четыре солдата. «В результате чего число убитых военнослужащих в ходе наземного наступления против ХАМАС достигло 126», — назвали цифры военные.

Накануне, 17 декабря, власти Израиля и палестинское движение ХАМАС выразили готовность возобновить перемирие в секторе Газа. В настоящее время между двумя сторонами остаются разногласия, касающиеся деталей новой сделки.

Ранее Палестина обвинила Израиль в использовании запрещенных боеприпасов в анклаве.

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      Марина Совина
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