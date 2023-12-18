Израиль назвал общее число погибших в Газе солдат

ЦАХАЛ: число погибших в Газе израильских военных достигло 126 человек

Общее число погибших в секторе Газа израильских солдат достигло 126 человек. Об этом пишет Times of Israel со ссылкой на Армию обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Как уточнили журналисты, в боях в секторе Газа смертельные ранения получили еще четыре солдата. «В результате чего число убитых военнослужащих в ходе наземного наступления против ХАМАС достигло 126», — назвали цифры военные.

Накануне, 17 декабря, власти Израиля и палестинское движение ХАМАС выразили готовность возобновить перемирие в секторе Газа. В настоящее время между двумя сторонами остаются разногласия, касающиеся деталей новой сделки.

Ранее Палестина обвинила Израиль в использовании запрещенных боеприпасов в анклаве.