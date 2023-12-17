Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:24, 17 декабря 2023Мир

Израиль и ХАМАС выразили готовность возобновить перемирие в секторе Газа

Reuters: Израиль и ХАМАС готовы возобновить перемирие в секторе Газа

Фото: Ahmed Zakot / Reuters

Власти Израиля и палестинское движение ХАМАС выразили готовность возобновить перемирие в секторе Газа, сообщает Reuters со ссылкой на источники в силовых структурах Египта.

Па данным агентства, в настоящее время между двумя сторонами остаются разногласия, касающиеся деталей новой сделки.

Ранее сообщалось, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) обнаружила крупнейшую систему тоннелей радикального палестинского движения ХАМАС. Система тоннелей была найдена на границе Израиля с сектором Газа, всего в 400 метрах от пограничного пункта Эрез. Она простирается более чем на четыре километра под землей.

Помимо этого, спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель главы МИД Михаил Богданов, посол Египта Назих Нагари и посол Иордании Халед Шавабке высказывались о необходимости продолжать консолидированные усилия для скорейшего прекращения огня в секторе Газа, а также оказания гуманитарной помощи его населению.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      На Украине признали нулевую эффективность насильно мобилизованных

      В Словакии усомнились в достижении целей Украины

      Израиль и ХАМАС выразили готовность возобновить перемирие в секторе Газа

      В ЛНР предотвратили атаку беспилотников ВСУ на объекты инфраструктуры

      Средства ПВО предотвратили массовую атаку дронов на стратегические объекты в ЛНР

      Стало известно о неожиданном новогоднем подарке для Путина от Украины

      США ограничат число находящихся в стране украинских беженцев

      Животных из зоопарков новых регионов перевезли в Крым

      В Белгородской области увеличилось количество поврежденных домов из-за обстрела

      После массового отравления газом в российском регионе задержали директора УК

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости