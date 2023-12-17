Израиль и ХАМАС выразили готовность возобновить перемирие в секторе Газа

Reuters: Израиль и ХАМАС готовы возобновить перемирие в секторе Газа

Власти Израиля и палестинское движение ХАМАС выразили готовность возобновить перемирие в секторе Газа, сообщает Reuters со ссылкой на источники в силовых структурах Египта.

Па данным агентства, в настоящее время между двумя сторонами остаются разногласия, касающиеся деталей новой сделки.

Ранее сообщалось, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) обнаружила крупнейшую систему тоннелей радикального палестинского движения ХАМАС. Система тоннелей была найдена на границе Израиля с сектором Газа, всего в 400 метрах от пограничного пункта Эрез. Она простирается более чем на четыре километра под землей.

Помимо этого, спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель главы МИД Михаил Богданов, посол Египта Назих Нагари и посол Иордании Халед Шавабке высказывались о необходимости продолжать консолидированные усилия для скорейшего прекращения огня в секторе Газа, а также оказания гуманитарной помощи его населению.