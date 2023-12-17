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19:09, 17 декабря 2023Мир

В секторе Газа обнаружили крупнейшую систему тоннелей ХАМАС

ЦАХАЛ объявил об обнаружении крупнейшей системы тоннелей ХАМАС в секторе Газа
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Amir Cohen / Reuters

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) обнаружила крупнейшую систему тоннелей радикального палестинского движения ХАМАС. Соответствующее заявление появилось в Telegram-канале Вооруженных сил страны.

Система тоннелей была найдена на границе Израиля с сектором Газа, всего в 400 метрах от пограничного пункта Эрез. Она простирается более чем на четыре километра под землей. Отмечается, что система была разработана Мухаммадом Синваром, братом лидера ХАМАС Яхьи Синвара.

Ранее три шахты «террористических тоннелей» ХАМАС были обнаружены у школы Агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) в секторе Газа. Также военные нашли тоннель длиной более 15 метров, из которого ХАМАС до этого уничтожили самолет ВВС Израиля.

13 декабря стало известно, что израильские военные начали закачивать воду в туннели ХАМАС.

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      Евгений Шульгин
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