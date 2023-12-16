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16:50, 16 декабря 2023Мир

МИД заявил о необходимости прекращения огня в Газе

Замглавы МИД Богданов, послы Египта и Иордании: нужно прекратить огонь в Газе

Фото: Bassam Masoud / Reuters

Спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель главы МИД Михаил Богданов, посол Египта Назих Нагари и посол Иордании Халед Шавабке заявили о необходимости прекращения огня в Газе. Об этом сообщила пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.

Согласно заявлению МИД, стороны обсудили ситуацию в зоне палестино-израильского конфликта. Они указали на необходимость продолжать консолидированные усилия для скорейшего прекращения огня в секторе Газа, а также оказания гуманитарной помощи его населению.

Помимо этого, Богданов, Нагари и Шавабке во время встречи затронули вопросы российско-арабской координации по ключевым темам международной и региональной повестки дня.

Ранее советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан рассказал о мнении Вашингтона по теме конфликта Палестины и Израиля. По его словам, власти Штатов считают, что израильской стороне нет смысла оккупировать сектор Газа на длительный срок.

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      Кристина Есикова
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