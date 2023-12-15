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13:25, 15 декабря 2023Мир

В США высказались о длительной оккупации Газы Израилем

Советник Байдена Салливан: Израилю нет смысла долго оккупировать Газу

Фото: Maksim Konstantinov / Reuters

США считают, что Израилю нет смысла оккупировать сектор Газа на длительный срок. Об этом заявил советник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан, передает РИА Новости.

По словам советника Байдена, подобный шаг для Иерусалима был бы неразумен. «Израиль дал понять, что у него нет долгосрочного плана оккупировать Газу. Управление Газой и безопасность Газы должны перейти палестинцам», — высказался он в ходе пресс-конференции с журналистами.

14 декабря Салливан в рамках поездки на Ближний Восток провел встречу с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом ибн Салманом Аль Саудом для обсуждения кризиса в регионе. В ходе переговоров в том числе поднималась тема создания условий для установления устойчивого и длительного мира между израильтянами и палестинцами.

Ранее президент США Джо Байден отчитал Израиль за недостаточные усилия по сохранению жизней мирных граждан в секторе Газа. При этом он отметил, что еврейское государство должно продолжать наземную операцию против ХАМАС.

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