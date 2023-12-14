Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:25, 14 декабря 2023Мир

Советник Байдена обсудил ситуацию в секторе Газа с принцем Саудовской Аравии

Белый дом: Салливан провел встречу с саудовским принцем по поводу кризиса в Газе
Джейк Салливан

Джейк Салливан. Фото: Chung Sung-Jun / Reuters

Советник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан в ходе своей поездки на Ближний Восток провел встречу с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом ибн Салманом Аль Саудом для обсуждения кризиса в регионе. Об этом стало известно из заявления, опубликованного на официальном сайте Белого дома.

«Они обсудили ряд двусторонних и региональных вопросов, включая усилия по созданию условий для установления устойчивого и длительного мира между израильтянами и палестинцами», — говорится в сообщении.

Отмечается, что политики обменялись мнениями насчет гуманитарной ситуации в секторе Газа и предложили меры по увеличению потока критически важной помощи в анклав. Также они уделили внимание углублению двусторонних отношений в сфере безопасности, торговли, исследования космоса и передовых технологий.

Ранее наследный принц отложил свой визит в Лондон ради встречи с президентом России Владимиром Путиным в Эр-Рияде. Посол Саудовской Аравии в Лондоне Халид бин Бандар уточнил, что предположения о пренебрежительном отношении принца к встрече в Лондоне являются чепухой.

Что думаешь? Оцени!
      Дарья Балацкая
      Обсудить
      Последние новости

      Песков прокомментировал информацию о месте размещения предвыборного штаба Путина

      В России создали топливо из пакетов

      Россиянин заработал 600 тысяч рублей на шантаже невесты интимными снимками

      Советник Байдена обсудил ситуацию в секторе Газа с принцем Саудовской Аравии

      Алессандра Амбросио снялась в откровенных образах для Vogue

      На Украине суд продилил арест пытавшемуся угнать российский самолет военному

      МОК перепутал количество отобравшихся на Олимпийские игры-2024 россиян

      Супруга Щербакова отреагировала на новость о его борьбе с раком

      Экономист рассказал об эффекте от рекордных запасов золота России

      В Турции заявили о влиянии ситуации в Газе на принятие Швеции в НАТО

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости