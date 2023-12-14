Советник Байдена обсудил ситуацию в секторе Газа с принцем Саудовской Аравии

Белый дом: Салливан провел встречу с саудовским принцем по поводу кризиса в Газе

Советник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан в ходе своей поездки на Ближний Восток провел встречу с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом ибн Салманом Аль Саудом для обсуждения кризиса в регионе. Об этом стало известно из заявления, опубликованного на официальном сайте Белого дома.

«Они обсудили ряд двусторонних и региональных вопросов, включая усилия по созданию условий для установления устойчивого и длительного мира между израильтянами и палестинцами», — говорится в сообщении.

Отмечается, что политики обменялись мнениями насчет гуманитарной ситуации в секторе Газа и предложили меры по увеличению потока критически важной помощи в анклав. Также они уделили внимание углублению двусторонних отношений в сфере безопасности, торговли, исследования космоса и передовых технологий.

Ранее наследный принц отложил свой визит в Лондон ради встречи с президентом России Владимиром Путиным в Эр-Рияде. Посол Саудовской Аравии в Лондоне Халид бин Бандар уточнил, что предположения о пренебрежительном отношении принца к встрече в Лондоне являются чепухой.