Принц Саудовской Аравии предпочел встречу с Путиным поездке в Лондон

FT: принц Саудовской Аравии отложил визит в Лондон ради встречи с Путиным

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд отложил свой визит в Лондон ради встречи с президентом России Владимиром Путиным в Эр-Рияде 6 декабря. Об этом сообщает газета Financial Times (FT) со ссылкой на британских чиновников.

Отмечается, что официальные лица Великобритании и Саудовской Аравии обсуждали визит наследного принца в течение нескольких месяцев. Предположительно, он был назначен на 3 декабря. Высокопоставленные члены британского парламента заявили, что связь отсрочки поездки наследного принца в Лондон и его переговоров с российским лидером вызывает вопросы о прочности отношений Великобритании с Саудовской Аравией.

При этом чиновники Саудовской Аравии отметили, что проблемы с расписанием уже давно осложняют планы саудовской королевской семьи посетить Великобританию, и отвергли любую связь между задержкой и его встречей с Путиным в Эр-Рияде.

Посол Саудовской Аравии в Лондоне Халид бин Бандар подчеркнул, что любой, кто знаком с британско-саудовскими отношениями, знает, что предположение о пренебрежительном отношении является чепухой.

6 декабря президент России встретился с наследным принцем Саудовской Аравии. Путин пригласил его посетить Россию, а также заявил, что ничто не может помешать развитию дружеских отношений двух стран.