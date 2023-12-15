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00:10, 15 декабря 2023Мир

Байден отчитал Израиль за действия в секторе Газа

Байден: Израилю стоит концентрироваться на спасении мирных граждан в Газе

Фото: Globallookpress.com

Президент США Джо Байден отчитал Израиль за недостаточные усилия по сохранению жизней мирных граждан в секторе Газа. При этом он отметил, что еврейское государство должно продолжать наземную операцию против палестинского движения ХАМАС, сообщает РИА Новости.

«Я хочу, чтобы они концентрировались на том, как спасти жизни гражданского населения», — заявил американский лидер.

Он добавил, что израильским военным необходимо быть аккуратнее, но не стоит прерывать военную операцию в Газе.

Ранее турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган во время телефонных переговоров с Байденом заявил, что отказ США от безоговорочной поддержки Израиля может привести к прекращению огня в Газе. Эрдоган указал Байдену на то, что в последние дни и мировое, и американское общественное мнение призывают к прекращению огня, установлению мира в Газе.

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      Марина Совина
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