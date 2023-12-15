Байден отчитал Израиль за действия в секторе Газа

Байден: Израилю стоит концентрироваться на спасении мирных граждан в Газе

Президент США Джо Байден отчитал Израиль за недостаточные усилия по сохранению жизней мирных граждан в секторе Газа. При этом он отметил, что еврейское государство должно продолжать наземную операцию против палестинского движения ХАМАС, сообщает РИА Новости.

«Я хочу, чтобы они концентрировались на том, как спасти жизни гражданского населения», — заявил американский лидер.

Он добавил, что израильским военным необходимо быть аккуратнее, но не стоит прерывать военную операцию в Газе.

Ранее турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган во время телефонных переговоров с Байденом заявил, что отказ США от безоговорочной поддержки Израиля может привести к прекращению огня в Газе. Эрдоган указал Байдену на то, что в последние дни и мировое, и американское общественное мнение призывают к прекращению огня, установлению мира в Газе.