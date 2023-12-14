Эрдоган призвал Байдена отказаться от поддержки Израиля ради мира в Газе

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган во время телефонных переговоров с американским лидером Джо Байденом заявил, что отказ США от безоговорочной поддержки Израиля может привести к прекращению огня в Газе. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на канцелярию главы Турции.

Как уточнили в пресс-службе, политики обсудили конфликт между Израилем и Палестиной, двусторонние отношения Анкары и Вашингтона, процесс вступления Швеции в НАТО, а также глобальные и региональные проблемы. «Эрдоган заявил, что человеческая трагедия в Газе должна быть остановлена как можно скорее, а безоговорочный отказ США от безусловной поддержки Израиля может быстро привести к прекращению огня», — подчеркнули в администрации турецкого лидера.

Эрдоган указал Байдену на то, что в последние дни и мировое, и американское общественное мнение призывают к прекращению огня, установлению мира в Газе.

Ранее Эрдоган назвал Израиль террористическим государством, а палестинскую радикальную группировку ХАМАС — легитимной политической силой.