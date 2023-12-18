Израильские военные обнаружили «жемчужину в короне» инфраструктуры ХАМАС

Офис премьера Израиля: ЦАХАЛ обнаружил жемчужину в короне туннелей ХАМАС

Израильские военные обнаружили «жемчужину в короне» подземных туннелей радикального палестинского движения ХАМАС в секторе Газа. Об этом заявил официальный представитель офиса премьер-министра Израиля Ариэль Бульштейн, сообщает РБК.

«Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) (...) обнаружила и представила широкой общественности гигантский, колоссальный туннель, прокопанный террористами на протяжении около четырех километров и проходивший на невиданной глубине до 50 метров, который являлся одной из жемчужин в короне инфраструктуры террора в секторе Газа», — констатировал представитель офиса.

Он отметил, что по туннелю могут спокойно проезжать машины, а ХАМАС использует его для незаметного перемещения боевиков и захваченных израильских заложников. Кроме того, он проходит всего в 400 метрах от контрольно-пропускного пункта Эрез на границе Израиля с сектором Газа.

Бульштейн выразил мнение, что на строительство сети подземных туннелей были потрачены средства, полученные анклавом в качестве гуманитарной помощи. «Фактически вся международная помощь, которая направлялась туда [в сектор Газа] в течение более чем 15 лет, шла исключительно на создание террористической угрозы, на создание возможности ударить как можно больнее по нашему государству», — заверил он.

По словам израильского чиновника, гуманитарная помощь, выделяемая Палестинской администрации на Западном берегу реки Иордан, идет на схожие цели. Он также призвал все страны, оказывающие поддержку палестинцам, ввести механизмы контроля над помощью.

Ранее израильские военные показали самый крупный туннель ХАМАС, найденный за время операции в Газе. «Этот туннель строился годами. На него были потрачены миллионы долларов, сотни тонн цемента, много электроэнергии. Вместо того чтобы тратить все это на больницы, школы, жилье и другие нужды жителей Газы», — заявил официальный представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари.