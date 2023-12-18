Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:12, 18 декабря 2023Мир

ЦАХАЛ показал самый крупный туннель ХАМАС в секторе Газа

ЦАХАЛ показал самый крупный туннель ХАМАС, найденный за время операции в Газе
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Amir Cohen / Reuters

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) показала самый крупный туннель палестинского радикального движения ХАМАС в секторе Газа, найденный израильскими военными за время операции в анклаве. Об этом сообщает The New York Times (NYT).

Отмечается, что туннель на севере сектора Газа достаточно широкий, чтобы по нему мог проехать большой автомобиль, он укреплен бетоном и оснащен электропроводкой. Кроме того, по крайней мере один его участок находится в нескольких минутах ходьбы от израильского погранперехода.

«Этот туннель строился годами. На него были потрачены миллионы долларов, сотни тонн цемента, много электроэнергии. Вместо того, чтобы тратить все это на больницы, школы, жилье и другие нужды жителей Газы», — заявил официальный представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари.

По словам двух военных чиновников, недавно собранные разведданные показали, что Израиль сильно недооценил размеры сети туннелей в Газе, длина которой, по данным израильской армии, составляла около 96 километров, теперь оценивается ближе к 400 километрам.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники в силовых структурах Египта сообщило, что власти Израиля и ХАМАС выразили готовность возобновить перемирие в секторе Газа. При этом в настоящее время между двумя сторонами остаются разногласия, касающиеся деталей новой сделки.

Что думаешь? Оцени!
      Семен Александров
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Раскрыто число ликвидированных в бою с российскими пограничниками диверсантов

      Все московские скорые полностью переоборудуют до конца года

      Воры пробрались в кладовку россиянина и вынесли 20 миллионов рублей

      Сальдо заявил об отсутствии у херсонцев возможности покинуть регион

      Капитан сборной Англии установил рекорд чемпионата Германии

      Стало известно о секретной встрече лидеров ХАМАС в Турции

      Россиянин отпинал установленный на улице символ Z и попал на видео

      Вучич рассказал о результатах выборов в Сербии

      В Россию придет экстремальное тепло

      Россиянина осудили на восемь лет за расправу над сожительницей из ревности

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости