ЦАХАЛ показал самый крупный туннель ХАМАС в секторе Газа

ЦАХАЛ показал самый крупный туннель ХАМАС, найденный за время операции в Газе

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) показала самый крупный туннель палестинского радикального движения ХАМАС в секторе Газа, найденный израильскими военными за время операции в анклаве. Об этом сообщает The New York Times (NYT).

Отмечается, что туннель на севере сектора Газа достаточно широкий, чтобы по нему мог проехать большой автомобиль, он укреплен бетоном и оснащен электропроводкой. Кроме того, по крайней мере один его участок находится в нескольких минутах ходьбы от израильского погранперехода.

«Этот туннель строился годами. На него были потрачены миллионы долларов, сотни тонн цемента, много электроэнергии. Вместо того, чтобы тратить все это на больницы, школы, жилье и другие нужды жителей Газы», — заявил официальный представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари.

По словам двух военных чиновников, недавно собранные разведданные показали, что Израиль сильно недооценил размеры сети туннелей в Газе, длина которой, по данным израильской армии, составляла около 96 километров, теперь оценивается ближе к 400 километрам.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники в силовых структурах Египта сообщило, что власти Израиля и ХАМАС выразили готовность возобновить перемирие в секторе Газа. При этом в настоящее время между двумя сторонами остаются разногласия, касающиеся деталей новой сделки.