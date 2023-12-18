Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
13:17, 18 декабря 2023Ценности

Канье Уэст предложил фанатам ходить в носках за 18 тысяч рублей

Фото: David Swanson / Reuters

Американский рэпер Канье Уэст предложил фанатам ходить в необычной обуви. На соответствующий предмет гардероба обратило внимание издание Page Six.

46-летний исполнитель запустил в продажу кроссовки в виде носков. При этом отмечается, что цена на официальном сайте производителя составляет 200 долларов (18 тысяч рублей).

Поклонники, в свою очередь, не оценили данную новинку, о чем написали в комментариях под материалом. «Всегда найдутся дураки, которые расстанутся со своими деньгами ради этого», «Торговец помоями», «Некоторые люди достаточно глупы, чтобы купить это», «Завышенная цена для бесполезной вещи», «200 долларов за носок — это безумие», — возмущались они.

Ранее Канье Уэст объявил, что его бренд Yeezy возглавит Гоша Рубчинский. В публикации рэпера уточнялось, что приход «этого легендарного российского дизайнера в Yeezy (...) является важным достижением в истории дизайна».

Что думаешь? Оцени!
      Мария Винар
      Комментарии отключены
      Последние новости

      «Возможно, Венгрия создаст больше проблем» В ЕС задумались о спецмерах ради согласования нового пакета помощи Украине

      Роспотребнадзор опроверг информацию о пандемии микоплазменной инфекции

      Популярный комик высказался об уехавших россиянах

      Фильм «Один дома» пропал из российских онлайн-кинотеатров

      Туристы соврали о похищении в попытке выманить у родителей деньги на отпуск

      Влияние магнитных бурь на человека и природу оценили

      В Москве побит рекорд по высоте сугробов

      Ледяные дожди оставили жителей российского города без света

      Продажи подержанных машин в России неожиданно снизились

      Дислокацию немецких войск в Литве назвали историческим моментом

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости