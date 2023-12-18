Канье Уэст предложил фанатам ходить в носках за 18 тысяч рублей

Американский рэпер Канье Уэст предложил фанатам ходить в необычной обуви. На соответствующий предмет гардероба обратило внимание издание Page Six.

46-летний исполнитель запустил в продажу кроссовки в виде носков. При этом отмечается, что цена на официальном сайте производителя составляет 200 долларов (18 тысяч рублей).

Поклонники, в свою очередь, не оценили данную новинку, о чем написали в комментариях под материалом. «Всегда найдутся дураки, которые расстанутся со своими деньгами ради этого», «Торговец помоями», «Некоторые люди достаточно глупы, чтобы купить это», «Завышенная цена для бесполезной вещи», «200 долларов за носок — это безумие», — возмущались они.

Ранее Канье Уэст объявил, что его бренд Yeezy возглавит Гоша Рубчинский. В публикации рэпера уточнялось, что приход «этого легендарного российского дизайнера в Yeezy (...) является важным достижением в истории дизайна».