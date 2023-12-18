Жена решила бросить мужа из-за его близких отношений с матерью

SCMP: жительница Китая решила развестись из-за близких отношений мужа с матерью

В Китае женщина не выдержала близких отношений мужа со свекровью и подала на развод. Об этом пишет South China Morning Post (SCMP).

Китаянка из провинции Чжэзянг, использовав псевдоним Ван Фан, рассказала в социальных сетях о своих проблемах в браке, возникших из-за матери ее мужа. Все началось, когда свекровь переехала к ним, чтобы помочь молодой паре после рождения первенца. Однако вскоре Ван Фан стала замечать, что женщина постоянно обращается к ее супругу за утешением и поддержкой. Их близость заставляла Фан чувствовать дискомфорт, поэтому, когда свекровь вернулась в свой город, женщина вздохнула с облегчением.

Однако ее радость оказалась преждевременной. После отъезда свекровь начала совершать ежедневные видеозвонки в любое время суток. По словам Фан, мать мужа могла позвонить в то время, когда они ложились спать или ужинали в ресторане. Наконец, не выдержав соперничества со свекровью за внимание мужа, Фан решила обсудить с ним происходящее. Но мужчина не признал наличие проблемы. На его взгляд, мать просто звонила, когда скучала по ним. Кроме того, из-за того, что отец рано ушел из семьи, он считал заботу о матери своей святой обязанностью. Тогда Фан решила, что будет лучше бросить мужа и развестись, и он согласился на развод.

Супруги подали бумаги на развод. Однако сотрудникам местного ЗАГСа удалось убедить супругов дать браку еще один шанс

Ранее сообщалось, что жительница Австралии поймала мужа на измене со своей подругой и решила развестись. По словам женщины, лучшая подруга, с которой ей изменил муж, также является крестной матерью их четверых детей.