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10:34, 18 декабря 2023Из жизни

Жена решила бросить мужа из-за его близких отношений с матерью

SCMP: жительница Китая решила развестись из-за близких отношений мужа с матерью

Фото: Rod Long / Unsplash

В Китае женщина не выдержала близких отношений мужа со свекровью и подала на развод. Об этом пишет South China Morning Post (SCMP).

Китаянка из провинции Чжэзянг, использовав псевдоним Ван Фан, рассказала в социальных сетях о своих проблемах в браке, возникших из-за матери ее мужа. Все началось, когда свекровь переехала к ним, чтобы помочь молодой паре после рождения первенца. Однако вскоре Ван Фан стала замечать, что женщина постоянно обращается к ее супругу за утешением и поддержкой. Их близость заставляла Фан чувствовать дискомфорт, поэтому, когда свекровь вернулась в свой город, женщина вздохнула с облегчением.

Однако ее радость оказалась преждевременной. После отъезда свекровь начала совершать ежедневные видеозвонки в любое время суток. По словам Фан, мать мужа могла позвонить в то время, когда они ложились спать или ужинали в ресторане. Наконец, не выдержав соперничества со свекровью за внимание мужа, Фан решила обсудить с ним происходящее. Но мужчина не признал наличие проблемы. На его взгляд, мать просто звонила, когда скучала по ним. Кроме того, из-за того, что отец рано ушел из семьи, он считал заботу о матери своей святой обязанностью. Тогда Фан решила, что будет лучше бросить мужа и развестись, и он согласился на развод.

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      Антонина Черташ
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