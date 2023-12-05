Женщина поймала мужа на измене с крестной матерью их детей

В Австралии женщина поймала мужа на измене со своей лучшей подругой

Жительница Австралии поймала мужа на измене со своей подругой и решила развестись. Об этом она рассказала на форуме Reddit.

По словам пользовательницы, лучшая подруга, с которой ей изменил муж, также является крестной матерью их четверых детей. Женщина долгие годы регулярно приглашала приятельницу на семейные мероприятия и доверяла ей детей.

Однажды после ужина муж австралийки вызвался проводить ее подругу до дома. После того как мужчина и женщина ушли, пользовательница обнаружила, что подруга забыла посуду, которую приносила с собой. Австралийка решила вернуть кухонную утварь приятельнице, вышла на улицу и отправилась к ее машине. Когда женщина подошла к автомобилю, то увидела мужа и подругу на переднем сиденье автомобиля. «Они целовались на переднем сиденье: наша лучшая подруга сидела верхом на моем муже», — вспоминает пользовательница.

Австралийка была потрясена и пришла в ярость, однако решила сделать вид, что не знает об измене мужа и предательстве подруги. Пользовательница рассказала, что в настоящее время она не может развестись с мужем. Согласно законам Австралии, бракоразводный процесс начинается только спустя год после подачи одним из партнеров заявления о разводе. Она отметила, что лучшая подруга также состоит в браке, и муж не подозревает ее в неверности.

Пользовательница заявила, что в настоящее время ее муж находится в отъезде. После возвращения мужчины австралийка планирует выгнать его из дома, который принадлежит ей. «Но перед этим я хочу еще раз поймать их обоих с поличным. У меня будут веские доказательства, я отправлю их мужу бывшей подруги и начну жить дальше», — говорит она.

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