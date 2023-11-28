Россиянину ампутировали пенис из-за шутки жены

Ревнивая жена случайно оставила жителя Москвы без полового органа. Об этом сообщает Life.

Женатая пара проводила вечер дома с алкоголем. В какой-то момент жена начала испытывать приступы ревности. Обвинив мужа в супружеской измене, она надела на него пояс верности и выбросила ключ.

Вскоре пенис москвича начал опухать, затем надулся и стал багровым. Открыть замок без ключей не получилось, найти их — тоже. В конце концов испуганные супруги отправились в больницу.

Медики заявили, что мужчине требуется срочная ампутация полового члена и мошонки. С момента помещения устройства на пенис до ампутации прошло всего несколько часов.

Операция прошла успешно. Жизни пострадавшего ничего не угрожает.

Ранее сообщалось о фитнес-тренер из Индии, который решил «накачать» половой член при помощи силовых тренировок. Он успешно продел пенис в отверстие трехкилограммового диска для штанги, но не смог его вытащить.