Соседов пристыдил Пугачеву за жалобы на финансы

Музыкальный критик Соседов раскритиковал Пугачеву за жалобы на финансы

Российский музыкальный критик Сергей Соседов пристыдил эстрадную певицу Аллу Пугачеву за жалобы на финансы. Его слова приводит aif.ru.

Соседов выразил недовольство тем, что певица неоднократно публично жаловалась на то, что мало зарабатывала. «Она всегда жила хорошо, включая советское время. Стыдно и неприлично говорить такие вещи! А как жили учителя, врачи, шахтеры, продавцы, строители, которые покупали билеты на ее концерт и тем самым содержали ее?» — сказал критик.

Ранее Соседов раскритиковал исполнение Люсей Чеботиной песни Ирины Аллегровой «Императрица». По мнению эксперта, новая версия известной композиции является надругательством и проявлением непрофессионализма.