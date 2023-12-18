Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
20:29, 18 декабря 2023Культура

Соседов пристыдил Пугачеву за жалобы на финансы

Музыкальный критик Соседов раскритиковал Пугачеву за жалобы на финансы

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Российский музыкальный критик Сергей Соседов пристыдил эстрадную певицу Аллу Пугачеву за жалобы на финансы. Его слова приводит aif.ru.

Соседов выразил недовольство тем, что певица неоднократно публично жаловалась на то, что мало зарабатывала. «Она всегда жила хорошо, включая советское время. Стыдно и неприлично говорить такие вещи! А как жили учителя, врачи, шахтеры, продавцы, строители, которые покупали билеты на ее концерт и тем самым содержали ее?» — сказал критик.

Ранее Соседов раскритиковал исполнение Люсей Чеботиной песни Ирины Аллегровой «Императрица». По мнению эксперта, новая версия известной композиции является надругательством и проявлением непрофессионализма.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Путин упростил получение паспорта России для граждан трех стран

      Обнаружен цикл внутреннего ядра Земли

      В Израиле объяснили убийство освободившихся из плена ХАМАС заложников

      Соседов пристыдил Пугачеву за жалобы на финансы

      Раскрыт верный признак скорого распада брака

      Бывшего сенатора отправили в СИЗО по делу о мошенничестве на сотни миллионов

      В российском регионе фекальный потоп вытеснил жильцов из дома

      Россиянин изнасиловал трехлетнюю дочь приятеля

      Названы обогнавшие Москву по подорожанию жилья мегаполисы России

      В России 13-летняя девочка прожила всю жизнь среди могильных крестов с кладбища

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости