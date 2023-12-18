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18:39, 18 декабря 2023Бывший СССР

Латвию сравнили со сдувающимся шариком

Латвийский демограф Межс рассказал о продолжающейся депопуляции в стране

Фото: Стрингер / РИА Новости

Латвийский демограф Илмар Межс предупредил страну о продолжающейся депопуляции и сравнил ее со сдувающимся шариком. Об этом пишет Delfi.

В разговоре с изданием Межс прокомментировал свое высказывание о сокращении численности населения страны до 300 тысяч к 2100 году. По его мнению, к тому времени Латвия превратится в микрогосударство.

При этом демограф сказал, что его оценка касается исключительно латышей, а не всех жителей Латвии. По его мнению, правительству Латвии необходимо срочно принимать меры по повышению рождаемости в стране.

Ранее президент России Владимир Путин предостерег власти Латвии от свинского отношения к русскоязычному населению. Он подчеркнул, что в Латвии было более 40 процентов русскоязычного населения.

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      Юрий Леонов
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