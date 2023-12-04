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21:51, 4 декабря 2023Мир

Путин предостерег власти Латвии от свинского отношения к населению

Путин: жители Латвии скоро могут ответить властям на свинское отношение к себе
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин заявил, что если власти Латвии продолжат обращаться по-свински к населению, которое хочет жить там, то скоро они столкнутся с ответным отношением. Его слова приводит ТАСС.

Путин подчеркнул, что когда-то в Латвии было не менее 40 процентов русскоязычного населения.

30 ноября председатель правящей партии Грузии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе заявил, что политика Латвии в отношении России является примером двойных стандартов.

Ранее министр внутренних дел Латвии Рихард Козловскис сообщил, что страна не будет следовать примеру Финляндии и закрывать границу с Россией.

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      Юлия Мискевич
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