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19:05, 29 ноября 2023Бывший СССР

Латвия решила не следовать примеру Финляндии и закрывать границу с Россией

Глава МВД Латвии Козловскис: Рига не станет закрывать все погранпункты с Россией

Фото: Staff / Reuters

Латвия не станет следовать примеру Финляндии и закрывать все погранпункты с Россией. Об этом решении сообщил глава Министерства внутренних дел (МВД) Латвии Рихард Козловскис, передает РИА Новости.

«Латвия в настоящее время не планирует полностью закрывать границу с Россией и Белоруссией», — сообщил он.

По его словам, в последнее время количество попыток нелегального въезда в Латвию сократилось. Он отметил, что если ситуация радикально изменится, то Рига не исключает возможное закрытие восточной границы.

Ранее премьер-министр Латвии Эвика Силиня заявила, что Россия и Белоруссия продолжают использовать мигрантов в качестве оружия. Она считает, что обе страны используют мигрантов как часть «гибридной атаки» против Европы.

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      Алевтина Запольская
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