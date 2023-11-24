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18:30, 24 ноября 2023Бывший СССР

Латвия обвинила Россию и Белоруссию в использовании мигрантов в качестве оружия

Министр Латвии Силиня: РФ и Белоруссия используют мигрантов в качестве оружия

Фото: Jussi Nukari / Lehtikuva / Reuters

Россия и Белоруссия все еще продолжают использовать мигрантов в качестве оружия. Об этом высказалась премьер-министр Латвии Эвика Силиня, пишет Devdiscourse.

По ее мнению, для обеих стран сейчас мигранты рассматриваются как часть «гибридной атаки» против Европы. «Мы должны понять, что это не просто просители убежища — это гибридная атака», — утверждает Силиня.

Ранее появились данные о том, что Латвия решила построить военные укрепления на границе с Россией. Использовать армию для возведения охранных объектов решили в целях ускорения темпов строительства. Утверждалось, что страна возведет две специальные секции протяженностью 11 километров и 8,45 километра соответственно.

Уже известно, что соседняя страна — Финляндия — в ночь на 18 ноября закрыла четыре погранперехода на границе с Россией. Позднее были перекрыты все КПП на сухопутной границе с Россией, кроме самого северного — Райя-Йоосеппи (с российской стороны — Лотта).

В конце сентября также Латвия заявила о готовности полностью закрыть границы с Россией и Белоруссией. Тогда же президент Эдгарс Ринкевичс сообщил, что поводом может стать очередной наплыв нелегальных мигрантов.

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