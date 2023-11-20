Латвия решила построить военные укрепления на границе с Россией

Delfi: для строительства укреплений на границе с Россией Латвия использует армию

В Латвии для строительства военных укреплений на российской границе задействуют Национальные вооруженные силы (НВС). Об этом сообщает Delfi со ссылкой на пресс-службу МВД Республики.

Использовать армию для возведения охранных сооружений решили в целях ускорения темпов строительства. При поддержке НВС планируется построить две секции укреплений протяженностью 11 километров и 8,45 километра соответственно.

При этом в качестве генерального подрядчика выступает компания «Государственное недвижимое имущество». Организация будет руководить строительством и следить за ходом работ.

В конце октября глава МВД Латвии Агне Билотайте заявила, что страны Прибалтики проведут учения, чтобы оценить эффективность общих алгоритмов закрытия границ с Белоруссией. Министр утверждает, что подобное сотрудничество должно стать «серьезным сигналом для враждебных государств».