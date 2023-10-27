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15:39, 27 октября 2023Бывший СССР

В Прибалтике пройдут учения по закрытию границ с Белоруссией

Страны Прибалтики проведут учения по закрытию границ с Белоруссией

Фото: Globallookpress.com

Страны Прибалтики проведут совместные учения, чтобы оценить эффективность общих алгоритмов закрытия границ с Белоруссией. Об этом сообщила министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте, передает Delfi.

«Мы подтвердили, что планируем провести определенные учения между нашими учреждениями в регионе и посмотреть, как этот алгоритм [закрытия границ] может работать во время таких региональных учений», — заявила Билотайте.

По словам министра, подобное сотрудничество стран региона должно стать «серьезным сигналом для враждебных государств».

Ранее власти Латвии заявили о готовности полностью закрыть границы с Россией и Белоруссией при наплыве нелегальных мигрантов.

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      Алевтина Запольская
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