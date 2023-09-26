Латвия заявила о готовности полностью закрыть границы с Россией и Белоруссией

Латвия решила полностью закрыть границы с РФ и Белоруссией при наплыве нелегалов

Латвия готова полностью закрыть границы с Россией и Белоруссией при наплыве нелегальных мигрантов. Об этом заявил президент Латвии Эдгарс Ринкевичс, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-релиз по итогом переговоров латвийского лидера с министром обороны ФРГ Борисом Писториусом.

«Эдгарс Ринкевичс сообщил, что Латвия готова принять все необходимые меры, в том числе закрыть границу с Белоруссией и Россией, особенно в случае массового притока мигрантов», — сказано в публикации.

Ранее стало известно, что в Латвии за размещение на автомобиле наклейки «я — русский» может грозить наказание в виде штрафа. Уточняется, что владельцам машин с такими надписями придется немедленно их убрать. «Государственная полиция <...> также разъяснит цель и мотивацию размещения такой надписи. [Данные] лица могут быть привлечены к административной ответственности», — пишет ведомство.