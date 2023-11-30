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13:31, 30 ноября 2023Бывший СССР

Латвию обвинили в двойных стандартах из-за России

Глава «Грузинской мечты» Кобахидзе обвинил Латвию в двойных стандартах из-за РФ

Фото: Alexander Welscher / Globallookpress.com

Политика Латвии в отношении России является примером двойных стандартов, заявил председатель правящей партии Грузии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе. Об этом сообщает «Взгляд».

«От нас требовали ввести санкции против России, а сами продают вчетверо больше вина в Россию (...). К сожалению, это пример двойных стандартов. Но это не наше дело», — прокомментировал Кобахидзе отказ Латвии от участия в Саммите министров иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

Он возложил ответственность за такую внешнюю политику на «конкретных политиков».

Ранее министр внутренних дел Латвии Рихард Козловскис заявил, что страна не будет следовать примеру Финляндии и закрывать границу с Россией.

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      Юрий Леонов
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