Лавров: связи Буданова с США указывают, что Украиной манипулируют

Связи начальника Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилла Буданова с силами спецопераций США указывают, что республика несуверенна и манипулируема. Об этом заявил глава Министерства внутренних дел (МИД) России Сергей Лавров в эфире Первого канала.

Министр объяснил, что Буданов сам признал, что работает с руководством американских Cил специальных операций. Лавров также привел в пример информацию о создании в украинской армии специальных подразделений для тесной координации с ЦРУ и MI6.

«Все это, безусловно, показывает, что Украина — несуверенная страна, что ею манипулируют, ее используют», — объяснил он.

Ранее Буданов признал почти нулевую эффективность насильно мобилизованных граждан. Кроме того, он счел, что большинство украинцев так и не ощутили себя гражданами страны, несмотря на их громкие лозунги о патриотизме.