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15:09, 18 декабря 2023Бывший СССР

Лавров объяснил несуверенность Украины на примере Буданова

Лавров: связи Буданова с США указывают, что Украиной манипулируют
Сергей Лавров

Сергей Лавров. Фото: Александр Земляниченко / Reuters

Связи начальника Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилла Буданова с силами спецопераций США указывают, что республика несуверенна и манипулируема. Об этом заявил глава Министерства внутренних дел (МИД) России Сергей Лавров в эфире Первого канала.

Министр объяснил, что Буданов сам признал, что работает с руководством американских Cил специальных операций. Лавров также привел в пример информацию о создании в украинской армии специальных подразделений для тесной координации с ЦРУ и MI6.

«Все это, безусловно, показывает, что Украина — несуверенная страна, что ею манипулируют, ее используют», — объяснил он.

Ранее Буданов признал почти нулевую эффективность насильно мобилизованных граждан. Кроме того, он счел, что большинство украинцев так и не ощутили себя гражданами страны, несмотря на их громкие лозунги о патриотизме.

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      Алевтина Запольская
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