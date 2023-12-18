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17:05, 18 декабря 2023Мир

Лавров раскрыл планы Запада по Украине

Лавров: западные страны хотят дать Украине время на передышку

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Западные страны, настаивающие на необходимости проведения мирных переговоров между Россией и Украиной, планируют дать Киеву время на передышку. Об этом в интервью программе «Большая игра» в эфире Первого канала сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Российский министр рассказал, что во время своей рабочей поездки в Нью-Йорк он пообщался с американскими политологами Ричардом Хаасом и Чарльзом Купчиным. По их словам, России и Украине необходимо «замиряться на какой-то период, согласовать этот период, оставить все как есть, и дальше, через какое-то время возобновить боевые действия».

«Они не стеснялись говорить о том, что Украине нужно время, чтобы поправить положение со своими запасами, с военной техникой, с ракетами и прочими атрибутами ведения войны. Это было в апреле. Сейчас об этом открыто говорят западные лидеры», — сказал Лавров.

Ранее высокопоставленный источник заявил «Известиям», что Россия готова к переговорам с Украиной, в том числе на территории западной страны. По словам собеседника издания, Москва не против переговоров с Киевом на территории западной страны, включая Венгрию. Но главное, чтобы Запад и Украина были готовы к конструктивному разговору с Россией. «Мы ни за кем бегать не собираемся», — подчеркнул он.

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      Виктория Кондратьева
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