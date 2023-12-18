Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераИнвестиции
03:57, 18 декабря 2023Экономика

Маркетплейс Wildberries начал работать с производителями и продавцами из Китая

Бакальчук сообщила, что маркетплейс Wildberries вышел на китайский рынок

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Основательница и владелица компании Wildberries Татьяна Бакальчук в интервью РБК сообщила, что маркетплейс вышел на китайский рынок.

«Сейчас мы начинаем работать с производителями и продавцами из Китая — они будут напрямую поставлять свою продукцию к нам на площадку для всех стран нашего присутствия», — рассказала предприниматель.

Бакальчук подчеркнула, что российский бизнес остается в приоритете, на него расширение обхвата маркетплейса не повлияет. В настоящее время деятельность компании за границей приносит около десяти процентов от общего оборота. Wildberries работает в Белоруссии, Армении, Казахстане, Узбекистане, Киргизии, Израиле и Азербайджане. 90 процентов оборота приходится на Россию.

В начале декабря сообщалось, что на маркетплейсе Wildberries вновь сделали доставку платной из-за перегрузки пунктов выдачи заказов (ПВЗ). Помимо этого, в случае отказа от товара нужно будет также заплатить за обратную доставку. Кроме того, за возврат заказа взимается дополнительная комиссия.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      «Сколько человек ни загнать, КПД будет почти нулевой» На Украине признали, что принудительная мобилизация продолжится

      Стало известно о просьбе Зеленского к союзникам

      Российские силовики нашли в ДНР тайник с секретными документами СБУ

      Популярная телеведущая в бикини поплавала в бассейне

      Раскрыт главный вред от мозговых имплантов

      Брошенный невестой из-за измены жених получил совет о новых отношениях

      Ответ младшей сестры на вопрос о новогоднем подарке заставил девушку нервничать

      Маркетплейс Wildberries начал работать с производителями и продавцами из Китая

      В США усомнились в согласовании сделки по помощи Украине до конца года

      Российские разведка и артиллерия поразили укрепленные позиции ВСУ под Купянском

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости