Маркетплейс Wildberries начал работать с производителями и продавцами из Китая

Бакальчук сообщила, что маркетплейс Wildberries вышел на китайский рынок

Основательница и владелица компании Wildberries Татьяна Бакальчук в интервью РБК сообщила, что маркетплейс вышел на китайский рынок.

«Сейчас мы начинаем работать с производителями и продавцами из Китая — они будут напрямую поставлять свою продукцию к нам на площадку для всех стран нашего присутствия», — рассказала предприниматель.

Бакальчук подчеркнула, что российский бизнес остается в приоритете, на него расширение обхвата маркетплейса не повлияет. В настоящее время деятельность компании за границей приносит около десяти процентов от общего оборота. Wildberries работает в Белоруссии, Армении, Казахстане, Узбекистане, Киргизии, Израиле и Азербайджане. 90 процентов оборота приходится на Россию.

В начале декабря сообщалось, что на маркетплейсе Wildberries вновь сделали доставку платной из-за перегрузки пунктов выдачи заказов (ПВЗ). Помимо этого, в случае отказа от товара нужно будет также заплатить за обратную доставку. Кроме того, за возврат заказа взимается дополнительная комиссия.