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16:12, 3 декабря 2023Ценности

На Wildberries вновь сделали доставку товаров платной

Стоимость доставки товаров Wildberries составит от 200 руб. из-за перегрузки ПВЗ

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

На маркетплейсе Wildberries вновь сделали доставку платной из-за перегрузки пунктов выдачи заказов (ПВЗ). Об этом пишет Telegram-канал Shot.

Отмечается, что теперь цена за получение товара в некоторых ПВЗ составляет от 200 до 500 рублей и больше. При этом уточняется, что в минувшем году цены за доставку доходили до 650 рублей.

Помимо этого, в случае отказа от товара нужно будет также заплатить за обратную доставку. Кроме того, за возврат заказа взимается дополнительная комиссия.

В ноябре на Wildberries зафиксировали рекордную сумму за отказ от товара. На размещенном скриншоте от подписчиков были изображены детские игровые комплексы с указанием цен. При этом видно, что стоимость их возврата составляет одну тысячу рублей.

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      Екатерина Ештокина
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