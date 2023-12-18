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11:55, 18 декабря 2023Бывший СССР

Грузия защитит небо над Тбилиси

Бурчуладзе: через два года небо над Тбилиси будет полностью защищено
СюжетМинобороны:

Фото: Lukas Bischoff Photograph / Shutterstock / Fotodom

Министерство обороны Грузии через два года обеспечит полную защиту Тбилиси с воздуха. Об этом заявил министр обороны республики Джуаншер Бурчуладзе, сообщает ТАСС.

Глава грузинского Минобороны прокомментировал поставки по ранее заключенным соглашениям по закупке систем ПВО. «Через два года небо над Тбилиси будет полностью защищено, в том числе и стратегические объекты, аэропорты, военные базы и прочее. Этого никогда не было в Грузии, и мы этого достигнем», — заявил он.

В октябре 2023 года Бурчуладзе анонсировал создание страной собственных беспилотников. Он пообещал показать дроны производства совместного с Польшей предприятия «Дельта — ВБ» до конца года.

В 2021 году Бурчуладзе заявлял о поставке в Грузию израильской модернизированной системы ПВО Rafael. По его словам, это необходимо для устойчивости обороны Грузии для противостояния с «превосходящим противником», а также для приближения грузинской армии к стандартам Организации Североатлантического договора (НАТО).

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      Юрий Леонов
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