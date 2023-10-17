В Грузии анонсировали создание собственных беспилотников
Министр обороны Грузии Бурчуладзе анонсировал создание собственных беспилотников
Министр обороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе анонсировал создание страной собственных беспилотников на совместном с Польшей предприятии. Его слова передает ТАСС.
Глава оборонного ведомства пообещал, что к концу года у Грузии будут дроны, созданные на совместном предприятии «Дельта — ВБ». Также он отметил необходимость обеспечения достаточным количеством противодронных средств и радаров.
Бурчуладзе также анонсировал заключение со странами НАТО «соглашения о приобретении переносных систем воздушной безопасности».
В январе руководство Грузии приняло участие в тестовом запуске первых образцов беспилотников местного производства. Полеты выполнили построенные на предприятии «Дельта — ВБ» дрон-камикадзе Warmate и разведывательный дрон FlyEye.