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16:20, 17 октября 2023Бывший СССР

В Грузии анонсировали создание собственных беспилотников

Министр обороны Грузии Бурчуладзе анонсировал создание собственных беспилотников

Фото: Johanna Geron / Reuters

Министр обороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе анонсировал создание страной собственных беспилотников на совместном с Польшей предприятии. Его слова передает ТАСС.

Глава оборонного ведомства пообещал, что к концу года у Грузии будут дроны, созданные на совместном предприятии «Дельта — ВБ». Также он отметил необходимость обеспечения достаточным количеством противодронных средств и радаров.

Бурчуладзе также анонсировал заключение со странами НАТО «соглашения о приобретении переносных систем воздушной безопасности».

В январе руководство Грузии приняло участие в тестовом запуске первых образцов беспилотников местного производства. Полеты выполнили построенные на предприятии «Дельта — ВБ» дрон-камикадзе Warmate и разведывательный дрон FlyEye.

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    Александр Слабиев
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