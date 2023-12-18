Минобороны заявило об ударе по опорному пункту ВСУ экипажами Су-34

МО: на краснолиманском направлении экипажи Су-34 ударили по опорному пункту ВСУ

Экипажи бомбардировщиков Су-34 ударили по опорному пункту Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны России, передает РИА Новости.

Экипажи Су-34 нанесли удары по опорному пункту и скоплению живой силы противника на краснолиманском направлении. Летчики применили фугасные авиационные бомбы с универсальным модулем планирования и коррекции — снаряды наносят точные удары, не попадая в зону поражения систем противовоздушной обороны (ПВО) противника.

«Получив подтверждение от разведки об уничтожении целей, экипажи благополучно вернулись на аэродром вылета», — отчитались в ведомстве.

Ранее в министерстве сообщали, что российские разведчики и артиллеристы уничтожили укрепленные позиции ВСУ под Купянском. Военнослужащие гаубичного дивизиона группировки «Запад» поразили из самоходных артиллерийских установок «Мста-С» замаскированные позиции противника на расстоянии восьми километров.