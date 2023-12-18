Российские разведка и артиллерия поразили укрепленные позиции ВСУ под Купянском

МО РФ: разведка и артиллерия уничтожили укрепленные позиции ВСУ под Купянском

Российские разведчики и артиллеристы уничтожили укрепленные позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Купянском, об этом сообщили в Минобороны, передает РИА Новости.

В ведомстве отметили, что военнослужащие гаубичного дивизиона группировки «Запад» поразили из самоходных артиллерийских установок «Мста-С» замаскированные позиции противника на расстоянии восьми километров. Разведка при помощи беспилотников удостоверилась в попадании по заданным точкам.

В Минобороны подчеркнули, что артиллеристам приходится ежедневно работать в сложнейших условиях, но подготовленные расчеты тратят всего несколько минут от получения цели до выстрела, они часто меняют огневые позиции.

11 декабря в ведомстве сообщили, что российские военнослужащие уничтожили опорные пункты и минометные расчеты ВСУ на купянском направлении. Там уточнили, что военнослужащие группировки войск «Запад» теснят противника на данном участке фронта, а артиллерия им круглосуточно помогает.