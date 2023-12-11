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03:39, 11 декабря 2023Россия

Российские артиллеристы уничтожили опорные пункты ВСУ под Купянском

МО: артиллеристы ЗВО уничтожили опорные пункты ВСУ на купянском направлении

Фото: Tsitsagi Nikita / news.ru / Global Look Press

Российские военнослужащие уничтожили опорные пункты и минометные расчеты Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении. Об этом РИА Новости рассказали в Минобороны РФ.

«Военнослужащие гаубичного дивизиона артиллерийского соединения группировки войск "Запад" на данном направлении огнем из самоходных артиллерийских установок "Мста-С" уничтожили замаскированные взводные опорные пункты и минометные расчеты ВСУ», — уточнили в ведомстве.

Как подчеркнули в МО, военнослужащие группировки войск «Запад» теснят противника на данном участке фронта, а артиллерия им круглосуточно помогает.

Ранее военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук рассказал, что ключевыми направлениями для ВСУ стали Купянск, Работино, Запорожье и Херсонская область. Именно в этих регионах сегодня ведутся самые ожесточенные бои.

В частности, по его словам, под Купянском рушится оборона Харькова, на запорожском направлении противник пытается форсировать Днепр и создать угрозу для Запорожской АЭС.

В ноябре киевский военный эксперт Олег Стариков заявил, что солдаты Вооруженных сил России ведут серьезное наступление под Купянском.

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      Марина Совина
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