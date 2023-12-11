Российские артиллеристы уничтожили опорные пункты ВСУ под Купянском
Российские военнослужащие уничтожили опорные пункты и минометные расчеты Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении. Об этом РИА Новости рассказали в Минобороны РФ.
«Военнослужащие гаубичного дивизиона артиллерийского соединения группировки войск "Запад" на данном направлении огнем из самоходных артиллерийских установок "Мста-С" уничтожили замаскированные взводные опорные пункты и минометные расчеты ВСУ», — уточнили в ведомстве.
Как подчеркнули в МО, военнослужащие группировки войск «Запад» теснят противника на данном участке фронта, а артиллерия им круглосуточно помогает.
Ранее военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук рассказал, что ключевыми направлениями для ВСУ стали Купянск, Работино, Запорожье и Херсонская область. Именно в этих регионах сегодня ведутся самые ожесточенные бои.
В частности, по его словам, под Купянском рушится оборона Харькова, на запорожском направлении противник пытается форсировать Днепр и создать угрозу для Запорожской АЭС.
В ноябре киевский военный эксперт Олег Стариков заявил, что солдаты Вооруженных сил России ведут серьезное наступление под Купянском.